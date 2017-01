Verhandlungen werden fortgesetzt

Nach dem zuletzt offen ausgebrochenen Streit innerhalb der Koalition sind sich SPÖ und ÖVP in mehrstündigen Gesprächen bis in die Nachtstunden wieder näher gekommen. Es geht um die Überarbeitung des Regierungsprogramms. Kanzler Christian Kern (SPÖ) sprach Freitagfrüh von „Fortschritten in einigen Punkten“, noch sei jedoch „einiges offen“. Am Freitag wird weiterverhandelt - zuversichtlich zeigten sich auch Minister beider Parteien, ÖVP-Chef und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner gab sich gegenüber Journalisten nur kurz angebunden.

