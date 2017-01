Athen liefert türkische Soldaten nicht aus

Die nach dem Putschversuch in der Türkei Mitte Juli nach Griechenland geflohenen Soldaten werden nicht an ihr Heimatland ausgeliefert. Die Richter am Obersten Gerichtshof in Athen folgten mit ihrem Urteil gestern der Auffassung der Staatsanwaltschaft, wonach die acht Soldaten in der Türkei keinen fairen Prozess erwarten können. Für Griechenland ist das Thema äußerst heikel: Die Türkei hatte eindringlich die Auslieferung gefordert und angedeutet, die Nichtauslieferung könnte die Beziehungen zwischen beiden Staaten belasten.

