Neuer Präsident: Angelobungstag mit viel Folklore und Spaß

Mit einem dichten Programm an Feierlichkeiten und Zeremonien ist gestern die Angelobung von Alexander Van der Bellen als Bundespräsident gefeiert worden. Hunderte Fans hatten sich vor Parlament und Hofburg versammelt, das neue Staatsoberhaupt und seine Gattin Doris Schmidauer hatten sichtlich Freude am Bad in der Menge.

Die offizielle Amtsübergabe folgte dann zu Mittag, anschließend gab es militärische Ehren und viel Folklore für Van der Bellen sowie Gulasch für die Schaulustigen. Am Nachmittag trat dann die Regierung zum Besuch an.

