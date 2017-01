Karl-May-Hommage im Rabenhof

Erst war er ein notorischer Kleinkrimineller, dann wurde aus ihm der meistgelesene Jugendbuchautor: Karl May, gestorben 1912.

Noch heute sind seine Winnetou- und Old-Shatterhand-Geschichten Kult. Vier Fans haben gestern Abend mit dem Programm „Blutsbrüder“ im Wiener Rabenhof an May erinnert: Kabarettist Thomas Maurer, „Kurier“-Kolumnist Guido Tartarotti, Autor Thomas Glavinic und ORF-Moderator Armin Wolf.

Vier Männer liefern im Wiener Rabenhof in „Blutsbrüder“ launige Geschichten um Karl May.

Es ist eine Art Gruppentherapie: Vier Männer versuchen sich und dem Publikum klarzumachen, was sie damals so fasziniert hat an Jugendbüchern, die heute nicht mehr auf vielen Nachtkästchen von Teenagern zu finden sind. Der Bestsellerstatus ist May historisch gesehen jedenfalls nicht zu nehmen, insgesamt wurden bisher rund 400 Millionen Exemplare seiner Bücher verkauft.