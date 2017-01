Snowboard: Gasser holt bei X-Games Silber

Anna Gasser hat im Big-Air-Bewerb bei den X-Games im US-amerikanischen Aspen Silber geholt. Die 25-jährige Kärntnerin wurde nur von der erst 16-jährigen Lokalmatadorin Hailey Langland geschlagen, die sich mit einem sensationellen Sprung in der letzten Runde Gold holte. „Ich habe noch nie gesehen, dass Mädels in einem Wettkampf so viel probiert haben wie hier“, zeigte sich Gasser beeindruckt. Morgen im Slopestyle hat die Weltcup-Führende die nächste Chance auf Edelmetall.

