Rodel-Heim-WM wird zum Härtetest

Ab heute werden bei der Kunstbahn-Rodel-WM in Innsbruck-Igls Medaillenträume Realität oder im 1.232 Meter langen Eiskanal zerplatzen. Österreichs Team bekam von Sportdirektor Markus Prock das ehrgeizige Ziel drei Medaillen mit in die Heim-WM. Ehrgeizig vor allem deshalb, weil die großen Medaillenhoffnungen im Doppelsitzer aus gesundheitlichen Gründen wackeln. In der Team-Staffel und mit Wolfgang Kindl könnte es klappen.

