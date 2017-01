Nordische Kombi: Pommer freut sich auf Seefeld

Seefeld ist mit seiner dreiteiligen Serie heuer zum vierten Mal der Höhepunkt der Weltcup-Saison in der nordischen Kombination. Lokalmatador David Pommer nimmt das Triple von heute bis Sonntag mit Selbstvertrauen in Angriff. „Die Schanze taugt mir“, sagte der Tiroler. Daheim anzutreten sei „ein lässiges Gefühl“, so der 23-Jährige. Erhöhten Druck verspüre er vor den Heimbewerben nicht, im Vorjahr habe ihn das sogar „beflügelt“. 2016 war Pommer allerdings der Pechvogel im ÖSV-Team.

