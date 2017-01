Mitterlehner fordert Flexibilität

Der Reigen aus koalitionären Krisengesprächen geht offenbar am Wochenende in die Verlängerung. Aus Äußerungen von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) ließ sich am Freitag ablesen, dass Kerns ursprüngliches Ultimatum für bindende gemeinsame Regierungsvorhaben zugunsten einer möglichen Einigung nach hinten rückt. Mitterlehner mahnte vor den Verhandlungen am Freitag Flexibilität beider Seiten ein, während ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin, wegen deren Äußerungen die Krise am Dienstag eskaliert war, wortkarg blieb.

