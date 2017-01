Randalierer stürzte vor herannahende Lok

In Leoben in der Steiermark ist gestern Abend ein Mann von einem Bahnsteig gestürzt. Der Betrunkene hatte kurz zuvor mit einem Freund in einem ÖBB-Zug randaliert. Eine eben einfahrende Lok konnte gerade noch stehen bleiben.

Mehr dazu in steiermark.ORF.at