Gabriel zu Deutschlands Außenminister ernannt

Der deutsche Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) hat Frank-Walter Steinmeier als Außenminister abgelöst. Der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck übergab dem scheidenden SPD-Chef heute im Schloss Bellevue die Entlassungsurkunde als Wirtschaftsminister und die Ernennungsurkunde für das neue Amt.

Gabriel beginnt seine Tätigkeit mit einem Besuch in Paris. Das teilte Außenamtssprecher Martin Schäfer mit. Gabriel wolle mit seinem Amtskollegen Jean-Marc Ayrault über Fragen der Europapolitik in diesen „schicksalhaften Zeiten“ sowie über „die ganze Palette“ internationaler Fragen sprechen, darunter Syrien und die Ukraine. Noch offen ist dagegen eine ebenfalls anvisierte Reise Gabriels in die USA.

Neue Wirtschaftsministerin ist Gabriels bisherige Parlamentarische Staatssekretärin Brigitte Zypries, die als Neuling im Kabinett am späteren Vormittag vereidigt wurde. Steinmeier scheidet aus dem Kabinett aus, weil er am 12. Februar als Kandidat der Großen Koalition bei der Bundespräsidentenwahl antritt. Seine Wahl gilt als sicher.