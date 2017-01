Vorgezogener Wahltag in Graz

Am 5. Februar wählt Graz einen neuen Gemeinderat. Für all jene, die am Wahlsonntag verhindert sind, findet heute ein vorgezogener Wahltag statt, bei dem man in ausgewählten Wahllokalen seine Stimme abgeben kann.

