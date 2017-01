Ski alpin: Veith verzichtet auf Cortina-Abfahrt

Anna Veith hat sich nach einem enttäuschenden zweiten Abfahrtstraining in Cortina d’Ampezzo so gut wie festgelegt: Sie wird die Abfahrt morgen „zu 90 Prozent“ nicht fahren. Mehr als zwei Sekunden fehlten der Salzburgerin auf die Trainingsbestzeit. Zu viel für die erfolgsverwöhnte 27-Jährige, die ihr Comeback in der Abfahrt damit weiter aufschob, in Cortina aber im Super-G ihr Glück versuchen möchte.

