May warnte USA vor zu großer Nähe zu Russland

Vor ihrem Treffen mit US-Präsident Donald Trump hat die britische Premierministerin Theresa May die USA vor einer zu großen Nähe zu Russland gewarnt. May sagte heute vor republikanischen Abgeordneten, Washington müsse sich bei der Annäherung an Moskau „in Acht nehmen“.

„Besondere Beziehung“

May hob zugleich die „besondere Beziehung“ zwischen Großbritannien und den USA hervor - nach dem „Brexit“ ist London mehr denn je auf die USA als Handelspartner angewiesen. May ist der erste ausländische Staatsgast, den Trump nach seiner Amtseinführung vor einer Woche im Weißen Haus empfängt.

May sagte in einer Rede vor republikanischen Abgeordneten in Philadelphia, der frühere US-Präsident Ronald Reagan habe sich bei seinen Verhandlungen mit dem sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow stets an der Redewendung „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ orientiert. Bei der Zusammenarbeit mit Putin sei nun ihr Rat, nach der Maßgabe zu verfahren, „sich einlassen, aber gleichzeitig in Acht nehmen“.

May betonte in ihrer Rede aber auch die Bedeutung internationaler Organisationen wie der NATO, der UNO und der Weltbank. Neben der Außen- und Sicherheitspolitik dürfte sich ein wichtiger Teil von Mays Gesprächen mit Trump um ein angestrebtes bilaterales Handelsabkommen drehen. May will nicht nur die EU, sondern auch den europäischen Binnenmarkt verlassen.

London will EU-Regeln einhalten

Angesichts des Besuchs von May in den USA hat Großbritannien zugesichert, sich an die Regeln der EU für Handelsabkommen zu halten. Großbritannien bleibe „ein voll engagiertes Mitglied der Europäischen Union“, sagte Finanzminister Philip Hammond in Brüssel mit Blick auf den in zwei Jahren geplanten EU-Austritt seines Landes. Großbritannien kann erst dann formell über einen Handelspakt mit den USA verhandeln, wenn es aus der EU ausgetreten ist.