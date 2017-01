Tödliche Fußgängerunfälle: Senioren größte Opfergruppe

Senioren sind die größte Opfergruppe bei tödlichen Fußgängerunfällen, wie eine VCÖ-Analyse zeigt. Im Vorjahr waren 41 der 72 im Straßenverkehr getöteten Fußgänger 65 Jahre oder älter, hieß es heute in einer Aussendung.

886 Fußgänger kamen alleine in den vergangenen zehn Jahren in Österreich bei Verkehrsunfällen ums Leben, davon waren 459 Senioren. „Damit war in den vergangenen zehn Jahren jeder zweite tödlich verunglückte Fußgänger 65 Jahre oder älter“, so der Verkehrsclub Österreich (VCÖ).

„Unser Verkehrssystem nimmt auf ältere Menschen viel zu wenig Rücksicht. Zudem wird ein Fehltritt häufig nicht verziehen, sondern im schlimmsten Fall mit dem Tod bestraft“, stellte VCÖ-Experte Markus Gansterer fest. Der VCÖ forderte eine fußgängerfreundliche und seniorengerechte Verkehrsplanung.