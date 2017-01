Koalitionskrise: Kern verschiebt Israel-Reise

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) verschiebt wegen der „noch laufenden Regierungsverhandlungen“ zwischen SPÖ und ÖVP seine von Sonntag bis Dienstag geplante Reise nach Israel und in die Palästinensergebiete. Das bestätigte das Bundeskanzleramt am Nachmittag. Der Besuch soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Ein neuer Termin wurde vorerst nicht genannt.

Kern werde Israels Premier Benjamin Netanjahu in einem Telefonat persönlich informieren und sein Bedauern ausdrücken, dass der Besuch zum jetzigen Zeitpunkt nicht stattfinden werde, hieß es aus seinem Büro. Der Bundeskanzler hätte unter anderen den israelischen Präsidenten Reuven Rivlin und Premier Netanjahu sowie den palästinensischen Regierungschef Rami Hamdallah treffen sollen.

In Israel wäre auch ein Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Jad Vaschem und ein Treffen mit Holocaust-Überlebenden auf dem Programm gestanden. In Tel Aviv war zudem die Teilnahme an der Eröffnung der ÖBB-Ausstellung „Suppressed Years - Railway and National Socialism in Austria between 1938 and 1945“ über die Rolle der Bahn im Nationalsozialismus vorgesehen gewesen.