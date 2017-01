Lob für „besonderes Verhältnis“ zu London

US-Präsident Donald Trump hat am Freitag die britische Premierministerin Theresa May als ersten Staatsgast seiner Amtszeit im Weißen Haus empfangen. Nach einem rund einstündigen Gespräch bezeichnete Trump den anstehenden Austritt Großbritanniens in einer gemeinsamen Pressekonferenz dann als „wunderbare Sache“. So wie May lobte auch Trump das „besondere Verhältnis“, das es zwischen den beiden Ländern gebe. Zur Sprache kamen aber auch Themen, bei denen sich Trump und May nicht gänzlich einig schienen.

