Antikes Schiffswrack vor Mallorca entdeckt

Archäologen haben im Meer vor Mallorca ein etwa 1.800 Jahre altes römisches Schiffswrack entdeckt. Es liegt in etwa 70 Meter Tiefe in der Nähe der Insel Cabrera knapp 14 Kilometer südlich von Mallorca, wie heute bei der Präsentation des außergewöhnlichen Fundes bekanntgegeben wurde. Das Wrack sei unter einem Berg antiker Amphoren begraben, zitierte die „Mallorca Zeitung“ die Experten.

Zwei professionelle Taucher des Balearischen Instituts für Meeresarchäologie (IBEAM) hatten das antike Schiff schon im vergangenen Oktober entdeckt und fotografiert. „Soweit wir wissen, handelt es sich um den ersten Fund eines Wracks in spanischen Gewässern, das seit dem Sinken völlig unberührt geblieben ist“, sagte Javier Rodriguez, einer der Entdecker.

Offenbar hatten zuerst Fischer den Verdacht geäußert, dass an der Stelle ein archäologisches Fundstück liegen müsse, nachdem sie in ihren Netzen antike Tonscherben gefunden hatten. Daraufhin wurde im April 2016 ein ferngesteuerter Unterwasserroboter in die Tiefe gelassen, um den Grund zu erforschen. Dieser sendete Fotos mit dem Amphorenberg an die Oberfläche.