Gespräche gehen ans Eingemachte

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat für die koalitionären Krisengespräche seine lange geplante und diplomatisch bedeutsame Reise nach Israel gestrichen, wie das Kanzleramt am Freitagnachmittag bekanntgab. Damit deutet alles auf ein langes Wochenende der koalitionären Krisengespräche hin - Kerns Abreise hätte erst Sonntagabend erfolgen sollen. In den Gesprächen geht es scheinbar ans Eingemachte, SPÖ und ÖVP gerieten mit ihrem Verhandlungsplan ständig weiter in Verzug. Die Stimmung wurde als „wechselhaft“ beschrieben.

