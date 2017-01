Leiche im Teich: Identität geklärt

Der Fall eines in einem Fischteich in Niederösterreich entdeckten Toten scheint geklärt: Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hat bestätigt, dass es sich „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ um einen seit 2004 abgängigen Mann handle.

