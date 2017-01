Queen bei erstem öffentlichem Termin nach Krankheitspause

Bei einem Gottesdienst hat sich Queen Elizabeth II. bereits Anfang Januar gezeigt - jetzt nahm die britische Königin erstmals seit ihrer schweren Erkältung zum Jahreswechsel einen größeren öffentlichen Termin wahr. Die 90-Jährige besuchte an einer Universität in Norwich in der ostenglischen Grafschaft Norfolk eine Ausstellung über die Fidschi-Inseln.

Reuters/Toby Melville

Zahlreiche Schaulustige jubelten der Queen zu, als sie in einer schwarzen Limousine vorgefahren wurde. Elizabeth II. trug einen fuchsiafarbenen Mantel mit passendem Hut und zeigte sich mit einem strahlenden Lächeln. Ihr 95-jähriger Ehemann Philip war nicht an ihrer Seite. Nach Angaben des Buckingham-Palastes hatte er einen privaten Termin.

Über die Feiertage von schwerer Erkältung geplagt

Zu Weihnachten hatte eine schwere Erkältung die Queen erwischt. Das zwang sie zur Absage von Terminen wie der Teilnahme an den traditionellen Weihnachts- und Neujahrgottesdiensten an ihrem in Norfolk gelegenen Landsitz Sandringham. Am 8. Januar zeigte sie sich in der Kirche von Sandringham erstmals nach der Erkältungspause wieder in der Öffentlichkeit.

Ihre öffentlichen Auftritte dürfte die Monarchin angesichts ihres hohen Alters künftig reduzieren. Im Jahr 2014 hatte sie laut britischen Medienberichten 393 offizielle Termine, 2015 waren es 341. Von ihren insgesamt 600 Schirmherrschaften will sie zunächst 25 an andere Mitglieder der Königsfamilie abgeben.