Treffen mit Schülern und Lehrlingen

Der frisch vereidigte Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat seinen ersten Arbeitstag im Amt für zwei symbolträchtige Besuche genutzt: Er besuchte ein Gymnasium und Lehrlinge. Nach dem Appell an die Jugend in seiner Antrittsrede am Vortag signalisierte Van der Bellen damit, dass er den Jungen sein besonderes Augenmerk schenken will. Auf deren Fragen hin verriet Van der Bellen, wohin ihn seine erste Auslandsreise (Brüssel und Straßburg) führen wird und dass ihn der Akademikerball recht kaltlässt.

