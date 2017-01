China begrüßt das Jahr des Hahnes

China hat heute um Mitternacht (Ortszeit) das Jahr des Hahnes begrüßt. Nach dem traditionellen Mondkalender feierte das Milliardenvolk das Neujahrsfest. Es ist das wichtigste chinesische Familienfest.

Wie in den Vorjahren wurde der Einsatz von Feuerwerk in vielen Städten weiter begrenzt, um die Luftverschmutzung und die Feuergefahr zu verringern. In Peking gab es deutlich weniger Verkaufsstände als noch im Vorjahr.

In der Metropole Schanghai und vielen anderen Städten galten sogar komplette Verbote für Kracher und Raketen. In der größten Reisewelle der Welt sind viele Millionen Chinesen in ihre Heimatorte gefahren. Fabriken und Büros sind für mindestens eine Woche geschlossen, sodass das Reich der Mitte praktisch zum Stillstand kommt.