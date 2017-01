Noch lange „Zielgerade“

Das Ringen um eine Lösung in der jüngsten Koalitionskrise ist am Freitag zwar weit früher als in den beiden vergangenen Tagen unterbrochen worden - bis zur erhofften Einigung ist es offenbar aber noch ein weiter Weg. Geht es nach Kanzler Christian Kern (SPÖ) müsste man noch „eine erkleckliche Zahl an Stunden in den Prozess investieren“. Die Verhandlungen zur Überarbeitung des Regierungsprogramms dürften sich somit bis in die nächste Woche ziehen - abhängig sei das Kern zufolge davon, „wie gut es bei den kritischen Punkten vorangeht“. Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) sieht die Verhandlungen dennoch auf der „Zielgeraden“, wobei es „relativ willkürlich“ sei, jetzt noch abzubiegen.

Lesen Sie mehr …