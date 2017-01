Ski alpin: Veith startet doch in Cortina-Abfahrt

ÖSV-Läuferin Anna Veith wird bei der Weltcup-Abfahrt morgen in Cortina d’Ampezzo (10.30 Uhr, live in ORF eins und im Livestream) nun doch an den Start gehen. Für die Salzburgerin dient das Antreten in der Abfahrt als „Trainingslauf“ unter Rennbedingungen für den Super-G am Sonntag, auf den die 27-Jährige ihren Fokus richtet.

