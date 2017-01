Graz: Reger Andrang am vorgezogenen Wahltag

Die Grazer konnten dem vorgezogenen Wahltag heute - der eigentliche Urnengang ist am 5. Februar - offenbar viel abgewinnen. Schon am frühen Nachmittag war reger Andrang: Allein im Wahllokal im Rathaus warteten gegen 14.45 Uhr rund 30 Personen auf die Stimmabgabe. Auch im Amtshaus in der Schmiedgasse bot sich ein ähnliches Bild. Gewählt werden konnte in 18 Wahllokalen von 13.00 bis 20.00 Uhr.

Die Kuverts mit den am vorgezogenen Wahltag abgegebenen Stimmen werden in versiegelte Behälter sowie in einen Tresor in einem versperrten Raum eingelagert und laut Wahlleiter Wolfgang Schwartz mit besonderer Vorsicht behandelt: Bei ihnen handelt es sich um die üblichen blauen Wahlkuverts, die nicht verklebt werden. Eine Zahl, wie viele Menschen die vorgezogene Stimmabgabe nutzten, werde am späten Abend vorliegen, so Schwartz. Bei der Grazer Gemeinderatswahl sind 222.856 Personen (2012: 209.895) wahlberechtigt.