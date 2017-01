Celine Dion gibt Tipps bei US-Castingshow „The Voice“

Die kanadische Sängerin Celine Dion (48) kümmert sich jetzt um vielversprechenden Nachwuchs. Als Beraterin soll sie der US-Sängerin Gwen Stefani (47), Coach bei der US-Castingshow „The Voice“, zur Seite stehen. „Zwei Königinnen, ein Team“, gab die Sendung am Freitag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter bekannt. Sie sei „sehr erfreut“ darüber, Stefani bei dem Wettbewerb zu unterstützen, schrieb Dion in einem Tweet.

Die zwölfte Staffel beim Sender NBC soll Ende Februar anlaufen. Neben Stefani sind Adam Levine, Blake Shelton und Alicia Keys als Coaches dabei. In der vorigen Staffel war statt Stefani Miley Cyrus an Bord. Cyrus soll in der 13. Staffel wieder zurückkehren, wie das Portal Deadline.com berichtet.

Dion gilt mit rund 250 Millionen verkauften Tonträgern als eine der erfolgreichsten Popsängerinnen der Welt. Unvergessen ist ihr Song „My Heart Will Go On“ aus James Camerons Liebesdrama „Titanic“. Im Rahmen ihrer neuen Europatournee soll Dion im kommenden Juli auch in Berlin auftreten.