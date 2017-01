May: Trump bekennt sich zu 100 Prozent zur NATO

US-Präsident Donald Trump bekennt sich nach Worten von Großbritanniens Premierministerin Theresa May zu 100 Prozent zur NATO. Das habe Trump ihr im Gespräch versichert, sagte May heute in einer gemeinsamen Pressekonferenz im Weißen Haus. Trump, der sich zuletzt mehrmals abfällig über das Transatlantische Bündnis geäußerte hatte, antwortete auf eine entsprechende Frage unterdessen nicht.

APA/AP/Pablo Martinez Monsivais

Zur Sprache kamen auch die Sanktionen gegen Russland. Trump ließ dabei offen, ob er die gegen Russland verhängten US-Strafmaßnahmen aufheben wird oder nicht. Es sei noch „sehr früh“, um darüber zu sprechen. May bekräftigte dagegen die britische Position, dass die wegen der Krim-Annexion verhängten Sanktionen in Kraft bleiben sollten, „bis die Vereinbarung von Minsk voll umgesetzt“ sei.

Trump hatte May als ersten ausländischen Staatsgast seit seinem Amtsantritt vor einer Woche in Washington empfangen. Bei dem einstündigen Gespräch war es auch um Themen wie Freihandel, das Verhältnis des Westens zu Russland und die Zusammenarbeit der Geheimdienste gehen. May und Trump betonten das „besondere Verhältnis“, das beide Länder verbinde. 13 britische Kolonien hatten sich 1776 für unabhängig erklärt und so die USA entstehen lassen.