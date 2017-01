Pence bei Protestmarsch von Abtreibungsgegnern

Die Abtreibungsgegner in den USA haben bei ihrem jährlichen Protestmarsch diesmal prominente Unterstützung erhalten: Vizepräsident Mike Pence sagte heute vor Zehntausenden Demonstranten in Washington: „Wir stehen an einem historischen Wendepunkt.“ Es war das erste Mal, dass ein US-Vizepräsident an dem „Marsch für das Leben“ teilnahm.

Die USA hätten in einer „historischen“ Wahl einen Präsidenten ins Weiße Haus geschickt, „der stolz für das Recht auf Leben einsteht“, sagte Pence. Mit dem Protestzug wird gegen das Urteil des Obersten Gerichts von 1973 demonstriert, das den Schwangerschaftsabbruch legalisierte.

Trump hob auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter die Bedeutung des Protestmarsches hervor. „An alle, die mitmarschieren - ihr habt meine volle Unterstützung“, schrieb der US-Präsident. Der Marsch der Abtreibungsgegner fand nur sechs Tage nach den Massenprotesten gegen Trump statt, an denen sich Millionen von Menschen im ganzen Land beteiligt hatten. Bei diesen Märschen und Kundgebungen waren viele Teilnehmer auch für Frauenrechte und das Recht auf Abtreibung eingetreten.