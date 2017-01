Erdrutsche und Überschwemmungen in Peru

Bei Erdrutschen und Überschwemmungen in Peru sind drei Menschen umgekommen und zahlreiche Gebäude eingestürzt. Die Regierung erklärte heute in vier Regionen im Zentrum und Süden des Landes den Notstand, wie die Nachrichtenagentur ANDINA berichtete.

Auf einer Landstraße im südperuanischen Arequipa starben bei einem Erdrutsch drei Menschen, wie die Zeitung „El Comercio“ meldete. In der Region Huancavelica stürzte am Vortag ein dreistöckiges Hotel in den Fluss Sicra. Die Hotelgäste und das Personal waren rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden.

Die Strom- und Trinkwasserversorgung war in mehreren Städten wegen starker Überschwemmungen zeitweise unterbrochen. Viele Autobahnen und Zufahrtsstraßen mussten wegen der Wassermassen gesperrt werden, Fahrzeuge bleiben im Schlamm stecken und blockieren die Straßen. Laut dem nationalen Zivilschutz INDECI sind bisher 103 Häuser eingestürzt, 192 Wohnungen unbewohnbar und 7.124 Wohnungen beschädigt. Knapp 30.000 Menschen sind von Folgen der Überschwemmungen betroffen.