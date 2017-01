Eishockey: Salzburger Serie reißt gegen Linzer

Red Bull Salzburg hat gestern in der Erste Bank Eishockey Liga (EBL) nach fünf Siegen in Serie wieder eine Niederlage einstecken müssen. Der Titelverteidiger ging in der dritten Zwischenrunde nach einem Krimi gegen die Black Wings Linz leer aus und musste die Führung wieder an die Vienna Capitals abgeben, die daheim HCB Südtirol abfertigten. In der Qualifikationsrunde sicherte Graz Platz eins ab und liegt nun schon vier Punkte vor dem VSV, der daheim gegen Dornbirn verlor.

