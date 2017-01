Rotlichtradars in Wien zeigen Wirkung

Sechs sogenannte Rotlichtkameras nehmen in Wien jene Autofahrer ins Visier, die trotz Rotlichts in die Kreuzung einfahren. Mehr als 15.000 „Rotlichtsünder“ wurden im Vorjahr geblitzt, 2012 waren es noch doppel so viele.

