Tödlicher Verkehrsunfall in Salzburg

In St. Michael in Salzburg ist in der Nacht auf heute ein 43-Jähriger ums Leben gekommen. Er war mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen die Leitschiene geprallt.

Mehr dazu in salzburg.ORF.at

Cabrio überschlug sich mehrmals auf A2

Beim Knoten Wiener Neustadt auf der Südautobahn (A2) in Niederösterreifch hat sich gestern ein schwerer Unfall ereignet. Eine 22-jährige Lenkerin touchierte mit ihrem Cabrio ein zweites Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals. Sie wurde schwer verletzt.

Mehr dazu in noe.ORF.at