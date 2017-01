Forscher: „Fossile Energie ohne CO2 ist möglich“

„Wir haben kein Energieproblem, sondern ein CO2-Problem“ - so lautet die These von Carlo Rubbia: Wie man die Welt mit Energie versorgen und gleichzeitig das Klima retten könnte, verrät der italienische Physiker und Energieexperte in einem science.ORF.at-Interview.

