Kulturprominenz als Jury für Kulturtipps

Ab sofort wird jeden Freitagabend in der ZIB24 ein Kulturschaffender bzw. eine Kulturschaffende Tipps für Kulturbegeisterte geben. Abwechselnd kommen die Bereiche Kino, Bühne, Kunst, Musik und Literatur dran. Den Anfang machte gestern Abend das Kino.

Regisseurin und Drehbuchautorin Barbara Eder stellt im Wiener Gartenbaukino eine Reihe von Kinoneuerscheinungen vor.

Regisseurin Barbara Eder, deren Film „Thank You for Bombing“ in acht Kategorien für den Österreichischen Filmpreis nominiert ist, macht den Anfang. Sie empfiehlt diese Woche: im Rückblick den Oscar-nominierten „Toni Erdmann“, aktuell „Jackie - Die First Lady“ über Jackie Kennedy und als Vorschau die postum fertiggestellte Doku „untitled“ von Michael Glawogger.