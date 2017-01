May trifft Erdogan in Ankara

Die britische Regierungschefin Theresa May ist zu Gesprächen über Handel und eine gemeinsame Sicherheitspolitik in der Türkei eingetroffen. In der Hauptstadt Ankara wird sie während des eintägigen Besuchs heute mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und dem türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim zusammentreffen.

Türkischen Medien zufolge werden May und die türkische Führungsspitze voraussichtlich auch über den Bürgerkrieg in Syrien und die Bemühungen über eine Wiedervereinigung der Mittelmeer-Insel Zypern beraten. Der Nordteil der früheren britischen Kolonie, die seit 2004 EU-Mitglied ist, wird von der Türkei besetzt gehalten. Ob May sich in den Gesprächen auch mit Menschenrechtsfragen auseinandersetzen wird, ist fraglich.

Gestern war May in Washington als erste ausländische Regierungschefin mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump zusammengekommen.