Ski alpin: Erster Abfahrtssieg für Gut in Cortina

Lara Gut hat heute erstmals in ihrer Karriere die Abfahrt in Cortina d’Ampezzo gewonnen. Die Schweizerin setzte sich dabei auf der Tofana hauchdünn vor der Lokalmatadorin Sofia Goggia durch. Beste ÖSV-Dame wurde in der letzten Abfahrt vor der WM in St. Moritz Nicole Schmidhofer. Während Lindsey Vonn wie schon im Training in der Panoramakurve zu Sturz kam, zeigte Anna Veith in ihrer ersten Abfahrt seit fast zwei Jahren eine gute Leistung. „Es war wieder eine gute Steigerung da“, freute sich die Salzburgerin.

