Berlin und Paris pochen auf Russland-Sanktionen

Russland kann aus Sicht von Berlin und Paris nicht auf eine Aufhebung der Sanktionen hoffen. Beide Länder hätten dazu eine klare Position, sagte der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel heute nach einem Treffen mit seinem französischen Kollegen Jean-Marc Ayrault in Paris. Die Strafmaßnahmen könnten nur dann aufgehoben werden, wenn es Fortschritte bei der Umsetzung des Minsker Abkommens gebe.

Nach Krim-Annexion 2014 erlassen

Die EU und die USA hatten die Sanktionen im Jahr 2014 erlassen, nachdem Russland die ukrainische Halbinsel Krim annektiert hatte. Zudem steht die Regierung in Moskau in der Kritik, weil sie prorussische Separatisten im Osten der Ukraine unterstützt.

Der neue US-Präsident Donald Trump will das Verhältnis mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin verbessern. Deswegen wird spekuliert, dass er die US-Sanktionen gegen das Land lockern könnte. Eine entsprechende Ankündigung könnte bereits nach einem Telefongespräch Trumps mit Putin heute erfolgen. Führende Politiker der Republikaner haben den US-Präsident aber aufgefordert, die Strafmaßnahmen aufrechtzuerhalten.

OSZE verlängert Mission an russisch-ukrainischer Grenze

Die OSZE-Beobachtermission an den Kontrollposten Gukowo und Donezk an der russisch-ukrainischen Grenze ist indes verlängert worden. Das teilte der Ständige Rat der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) in Europa gestern Abend mit. Im Büro des aktuellen OSZE-Vorsitzenden, Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP), zeigte man sich darüber erfreut. Das Scheitern der OSZE-Mission in der Ukraine sei abgewendet worden.

„Das ist ein starker Erfolg für den österreichischen Vorsitz“, hieß es in einer Mitteilung aus dem Umfeld des ÖVP-Außenministers. Für die Verlängerung der OSZE-Mission war die einstimmige Zustimmung aller 57 OSZE-Mitgliedsstaaten notwendig. Eine Blockade habe bis zuletzt von einzelnen Mitgliedsstaaten gedroht.