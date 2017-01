Entlaufener Tiger löst Panik bei Palermo aus

Ein weißer Tiger ist heute im süditalienischen Monreale bei Palermo einem Zirkus entkommen und hat Fußgänger und Autofahrer in Panik versetzt. Nach wenigen Stunden wurde das entlaufene Tier unverletzt wieder eingefangen, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA.

Passanten hatten den Tiger auf einem Parkplatz gesichtet und Polizei sowie Tierschutz alarmiert. Die Flucht aus dem Zirkus war dem Tier in der Dämmerung gelungen. Es lief Straßen entlang und drang in eine Keramikfabrik ein. Polizisten begaben sich gemeinsam mit Dompteuren des Zirkus an Ort und Stelle und sperrten den Bereich ab.

Der Verkehr in der Gegend wurde angehalten. Scharfschützen mit Betäubungsgewehren wurden postiert. Den Dompteuren gelang es schließlich, die Großkatze in einen Käfig zu locken und unversehrt zum Zirkus zurückzubringen. Eine Menge Schaulustiger, die sich schnell versammelt hatte, verfolgte das Spektakel neugierig.