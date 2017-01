Auswirkungen des Trump-Dekrets

Der Erlass des neuen US-Präsidenten Donald Trump, wonach viele Menschen aus muslimischen Ländern praktisch von der Einreise in die USA ausgeschlossen sind, hat bereits erste Auswirkungen. Einem Bericht der „New York Times“ zufolge seien auf dem John F. Kennedy Airport in New York erste Reisende festgesetzt worden. Es handle sich um zwei irakische Flüchtlinge. Außerdem wurde in Kairo mehreren Personen der Flug nach New York verwehrt. Gleichzeitig stellte das US-Heimatschutzministerium klar, dass selbst Inhaber einer Green Card vom Einreiseverbot betroffen seien.

