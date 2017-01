Tennis: Historischer Triumph für Serena Williams

Im Australian-Open-Finale gegen ihre Schwester Venus hat Serena Williams heute in Melbourne einen historischen Triumph gefeiert. Die US-Amerikanerin setzte sich in zwei Sätzen durch, holte ihren 23. Major-Titel und schwang sich zur alleinigen Grand-Slam-Rekordsiegerin auf. Die Rückkehr an die Spitze der Weltrangliste fixierte Williams damit ebenfalls.

Mehr dazu in sport.ORF.at