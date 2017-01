Fußball: Weimann verschärft Liverpools Krise

Der FC Liverpool hat sich auch im FA-Cup nicht aus seiner Krise schießen können. Die „Reds“ mussten sich am Samstag im Sechzehntelfinale zu Hause dem Zweitligisten Wolverhampton Wanderers beugen und verabschiedete sich damit kurz nach dem Aus im Ligacup von seiner nächsten Titelchance. Maßgeblichen Anteil an der Überraschung an der Anfield Road hatte Andreas Weimann, der erst vor Kurzem zu den „Wolves“ gewechselt war.

Mehr dazu in sport.ORF.at