Skispringen: ÖSV-Adler in Willingen im Aufwind

Im dritten Teamspringen des Winters, dem letzten vor der WM in Lahti, haben die ÖSV-Adler mit Platz zwei ihr bestes Saisonergebnis erreicht. Michael Hayböck, Manuel Fettner, Gregor Schlierenzauer und Stefan Kraft mussten sich am Samstag in Willingen nur Polen geschlagen geben. Mit dem letzten Sprung wurde Deutschland noch auf Rang drei verwiesen.

