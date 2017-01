Ski alpin: Reichelt gewinnt WM-Generalprobe

Hannes Reichelt ist in den Favoritenkreis für Abfahrtsgold bei der anstehenden Weltmeisterschaft in St. Moritz gefahren. Der 36-jährige Salzburger holte heute bei der Generalprobe in Garmisch-Partenkirchen seinen zwölften Weltcup-Sieg.

Reichelt legte auf der selektiven Kandahar-Strecke gleich mit Nummer eins eine Zeit hin, an die kein Konkurrent mehr herankam. Einzig Peter Fill aus Italien brachte den Österreicher kurz ins Schwitzen.

