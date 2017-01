Fußball: ÖFB-Trio trifft in Deutschland

Drei Österreicher haben sich am 18. Spieltag der deutschen Bundesliga gestern in Torlaune gezeigt. In Leipzig zog Marcel Sabitzer Hoffenheim mit dem entscheidenden Tor die weiße Weste aus, in Ingolstadt trug Markus Suttner entscheidend zum klaren Sieg über Abstiegskandidat HSV bei. Und in Bremen beendete David Alaba seine Torsperre in der Liga. Jubeln durfte auch Trainer Peter Stöger über ein Schützenfest seiner Kölner in Darmstadt.

