SPÖ und ÖVP verhandeln weiter

SPÖ und ÖVP hoffen, ihre Verhandlungen über ein revidiertes Regierungsübereinkommen am Sonntag zu Ende bringen zu können. Was man sich vorgenommen habe, sei „absolut in Reichweite“, so Kanzler Christian Kern (SPÖ). Mit dem „ziemlich unwürdigen Schauspiel“ müsse Schluss sein, sagte er. Auch Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) sieht Fortschritte, allerdings sei „die Angelegenheit noch nicht beendet“ - das erhoffe er sich am Sonntag. Ab Mittag wird weiterverhandelt.

