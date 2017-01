Tiroler Urlauberunterkunft nach Brand evakuiert

In Westendorf in Tirol hat in der Nacht auf heute aufgrund eines Brandes ein Appartementhaus evakuiert werden müssen. 37 Urlaubsgäste waren betroffen. Eine Person musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Wohnhaus in Voitsberg ausgebrannt

Ein Wohnhaus ist in der Nacht auf heute in Voitsberg in der Steiermark ausgebrannt. Fünf Feuerwehren kämpften stundenlang gegen die Flammen, das Gebäude dürfte nicht mehr bewohnbar sein. Die Besitzerin blieb unverletzt.

