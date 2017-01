Vier Verletzte bei Unfall mit Taxi in Niederösterreich

In Aspang-Markt in Niederösterreich ist gestern ein Pkw frontal gegen einen Taxibus geprallt. Vier Personen wurden teils schwer verletzt. Landesweit war es bereits der fünfte schwere Verkehrsunfall am Wochenende.

