Pannendienst kostet in Österreich mehr als in Deutschland

Im europaweiten Vergleich kommt eine Autopanne in Österreich ziemlich teuer. Bleibt man mit seinem Fahrzeug liegen, kostet der Abschleppdienst - für Nichtmitglieder in einem Automobilclub - mit durchschnittlich 245 Euro wesentlich mehr als in Deutschland mit 175 Euro, wie aus einer Analyse des digitalen Autofahrerclubs JimDrive hervorgegangen ist. Der Europaschnitt liegt bei 225,50 Euro.

Am teuersten ist das Rufen des Pannendienstes mit 560 Euro in Norwegen. Österreich rangiert in dem vorliegenden Kostenvergleich von 40 Ländern an 14. Stelle. Zu den kostspieligsten fünf Ländern gehören - neben Norwegen - Dänemark mit Abschleppkosten von im Schnitt 375 Euro, Schweden (315 Euro), Finnland (ebenfalls 315 Euro) und die Ukraine (310 Euro).

Am günstigsten kommt man der Analyse zufolge in Litauen (135 Euro), Portugal (145 Euro), der Slowakei (150 Euro), Polen (155 Euro) und Serbien (160 Euro) davon.