Dekret löst Chaos und Ratlosigkeit aus

US-Präsident Donald Trump hat einen ersten Dämpfer erlitten. Ein Gericht in New York fror in der Nacht auf Sonntag einen Teil seines Einreisestopps für viele Muslime ein. Menschen, die an US-Flughäfen festgehalten werden, dürfen somit vorerst nicht in ihre Heimat zurückgeschickt werden. Weil Trumps Dekret praktisch über Nacht in Kraft gesetzt wurde, herrschen inzwischen teilweise Chaos und Ratlosigkeit.

