Ski alpin: Abfahrtscomeback gibt Veith recht

Zu 90 Prozent hatte Anna Veith ein Abfahrtscomeback in Cortina ausgeschlossen. Erst kurzfristig entschied sich die Salzburgerin doch für ein Antreten - und wurde dafür belohnt. Nicht wegen der Platzierung als 19., sondern vielmehr mit einer beherzten Fahrt - und daraus resultierend mit Zuversicht und Sicherheit. „Ich bin glücklich über meine Entscheidung“, so Veith. „Es ist wichtig zu sehen, dass ich mich in die Geschwindigkeit hineintraue.“

Mehr dazu in sport.ORF.at